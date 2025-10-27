Cena Aniversario del Ascenso 2010: una noche para revivir la historia del Club Atlético Talleres

El próximo viernes 21 de noviembre a las 21:30 h, el Club Atlético Talleres celebrará una noche muy especial: la Cena Aniversario por los 15 años del recordado Ascenso 2010. Una oportunidad única para volver a compartir emociones, anécdotas y recuerdos inolvidables junto a quienes fueron protagonistas de aquel histórico logro.

El encuentro contará con la presencia de ex jugadores y cuerpo técnico, quienes volverán a revivir aquel año glorioso a través de fotos, videos y muchas sorpresas.

🍽️ Menú: empanadas, costillar, ensaladas y postre helado.

💰 Valor: $22.000 mayores / $12.000 menores (hasta 12 años).

⚠️ Traer vajilla – sin bebida.

📅 Confirmar asistencia hasta el 19 de noviembre.

👉🏼 Los lugares son limitados, por lo que se recomienda reservar con anticipación al 3406-506625.

Una gran noche para reencontrarse, celebrar y mantener viva la pasión por los colores de Talleres.