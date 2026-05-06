Créditos accesibles y tasas más bajas: la propuesta de la mutual MER en María Juana

En una nueva mañana de entrevistas en la radio, se recibió la visita de Andrea Marinone, integrante de la Mutual de Emprendimientos Regionales, sucursal María Juana, quien brindó detalles sobre las distintas herramientas y servicios que la entidad ofrece a sus asociados.

Durante la charla, Marinone destacó el rol de la mutual como una alternativa accesible frente al sistema financiero tradicional, especialmente para quienes buscan soluciones ágiles y adaptadas a su realidad económica.

Créditos accesibles y respuestas rápidas

Uno de los puntos centrales fue la facilidad de acceso a créditos y préstamos, remarcando la rapidez en la aprobación y otorgamiento, un aspecto muy valorado por los usuarios.

En este sentido, explicó que la mutual trabaja con distintos perfiles, incluyendo monotributistas y jubilados, brindando opciones concretas que muchas veces resultan difíciles de conseguir en entidades bancarias.

Además, subrayó que actualmente se registra una baja en las tasas de interés, lo que permite acceder a financiamiento en condiciones más favorables en comparación con el sistema financiero tradicional.

Servicios pensados para la comunidad

Entre las prestaciones, también se destacan las ayudas económicas, el depósito de cheques y otras herramientas que buscan acompañar tanto a familias como a pequeños emprendedores de la localidad.

Desde la Mutual de Emprendimientos Regionales remarcan que el objetivo es brindar soluciones concretas, con atención personalizada y cercanía con cada asociado.