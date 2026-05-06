Zulma Maciel habló en la radio sobre el reinicio de las 42 viviendas y la actualidad comunal

En la mañana de la radio, se recibió la visita de la presidente comunal de María Juana, Zulma Maciel, quien brindó un completo panorama sobre la actualidad de la localidad, abordando temas vinculados a obras, servicios, capacitación y proyectos en marcha.

Uno de los anuncios más importantes fue el reinicio de las obras de las 42 viviendas, tras la firma del acta correspondiente el pasado lunes, lo que permitirá retomar un proyecto clave para muchas familias de la comunidad.

Obras, servicios y planificación

Durante la entrevista, Maciel también se refirió al funcionamiento diario de la comuna, destacando tareas como el mantenimiento de espacios verdes y el corte de césped, servicio que actualmente se encuentra tercerizado como estrategia para optimizar recursos sin incrementar la planta de personal.

Además, adelantó proyectos importantes como el asfaltado de calles en el barrio San Francisco y el inicio de trabajos de bacheo en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad.

En materia de desarrollo, también mencionó la intención de avanzar en la creación de un parque industrial, una iniciativa pensada para potenciar la generación de empleo y el crecimiento económico local.

Educación y empleo: el rol del CECLA

Otro de los ejes abordados fue el crecimiento del CECLA María Juana, donde se registra un aumento en la cantidad de inscriptos a los distintos cursos. La presidente comunal destacó el impacto positivo de estas capacitaciones, orientadas a la formación laboral y la generación de nuevas oportunidades de trabajo.

Seguridad vial y articulación provincial

Maciel también confirmó que la localidad comenzará a integrarse al sistema de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe, lo que permitirá avanzar en la instalación de dos radares sobre la Ruta Provincial 13.

Según explicó, los dispositivos estarían colocados en un plazo aproximado de seis meses, con control bajo jurisdicción local pero con articulación a nivel provincial, apuntando a mejorar la seguridad vial.

Un 25 de mayo con gran propuesta para toda la región

Finalmente, la presidente comunal adelantó detalles del gran evento que se prepara para el próximo Día de la Revolución de Mayo, con una propuesta pensada para toda la familia.

La jornada comenzará a las 10:00 con la misa en la iglesia local, continuará a las 11:00 con un desfile que contará con la participación de los históricos Patricios llegados desde Buenos Aires, además de la escuela de cadetes de la policía de Santa Fe y alumnos de las instituciones educativas de la localidad.

El evento incluirá también una feria con más de 140 puestos de artesanos y emprendedores, espacios gastronómicos y espectáculos artísticos. Desde las 16:00, el cierre musical estará a cargo del grupo Ceibo, junto a artistas locales, en el escenario “Emilio Vidal” de la plaza pública San Martín.