El abogado Agustín Curia analizó el caso Maradona y las complejidades de las sucesiones familiares

En una nueva edición de la sección “Derecho en Radio”, el abogado Agustín Curia, integrante del Estudio jurídico Cattani Curia y Asociados, abordó en su columna semanal uno de los casos más resonantes del país: la sucesión de Diego Armando Maradona.

Durante su participación, Curia utilizó este ejemplo para explicar cómo una sucesión familiar puede presentar múltiples aristas legales, especialmente cuando se trata de figuras públicas con un patrimonio complejo y vínculos familiares diversos.

Un caso que refleja la complejidad del derecho sucesorio

El abogado detalló que el denominado “caso Maradona” expone situaciones frecuentes dentro del derecho sucesorio, como la determinación de herederos, la administración de bienes y los posibles conflictos entre las partes involucradas.

En ese sentido, remarcó que cada proceso sucesorio tiene sus particularidades, y que factores como la existencia o no de testamento, la cantidad de herederos y la composición del patrimonio pueden influir directamente en su desarrollo.

La importancia de la planificación legal

A lo largo de la columna, Agustín Curia hizo hincapié en la importancia de la planificación patrimonial y el asesoramiento legal adecuado para evitar conflictos futuros entre familiares.

Asimismo, destacó que este tipo de casos permite acercar el derecho a la comunidad, brindando herramientas para comprender situaciones que, aunque parezcan lejanas, pueden darse en cualquier ámbito familiar.