Calvo participó de la apertura de ofertas para el mantenimiento de rutas provinciales en el Departamento Castellanos

El senador provincial Alcides Calvo participó de la apertura de ofertas correspondiente a la licitación para el mantenimiento integral de distintos tramos de rutas provinciales en el departamento Castellanos, una instancia clave en el avance de una obra largamente gestionada para la región.

El acto se desarrolló en el Salón Auditorio de la Casa de Gobierno de Santa Fe y contó con la presencia de la ingeniera Bárbara Chivallero, junto a autoridades provinciales encabezadas por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el subadministrador Sergio Cardozo y el jefe de Zona III Rafaela, Leandro Fruttero, entre otros.

Una inversión millonaria para mejorar la red vial

El proceso licitatorio contempla, para el Departamento Castellanos, un presupuesto oficial de $6.898.000.000 y la participación de cinco empresas oferentes, un dato significativo que fortalece la transparencia y competitividad del proceso.

Las tareas previstas incluyen el mantenimiento y reparación de múltiples trazas de rutas provinciales estratégicas para la producción, la conectividad y la seguridad vial de toda la región, abarcando corredores clave que vinculan distintas localidades del departamento.

Etapa de evaluación técnica

En esta instancia se llevó adelante la apertura de las ofertas técnicas, las cuales serán analizadas conforme a los requisitos establecidos. En caso de cumplir con las condiciones, se avanzará hacia la apertura de las propuestas económicas, paso previo a la adjudicación de las obras.

Un reclamo histórico de la región

Durante la actividad, Alcides Calvo destacó la importancia de este avance:

“El mantenimiento de las rutas provinciales es fundamental para la producción, la seguridad y la vida cotidiana en toda la provincia de Santa Fe. Esta iniciativa está vinculada con las gestiones legislativas que llevamos adelante desde la Cámara de Senadores, donde formalizamos estos pedidos a través de distintos proyectos y que hemos sostenido con gestiones permanentes, en respuesta a una demanda concreta de vecinos, productores e instituciones del Departamento Castellanos”.

Asimismo, remarcó que se continuará trabajando junto al Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas y Vialidad, para dar respuestas concretas a las necesidades de cada localidad.