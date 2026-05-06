San Jorge se prepara para el 10° Encuentro de Autos y Motos Antiguas en el Parque de la Velocidad

En diálogo con la radio, Carlos Almada, integrante de la agrupación de autos antiguos de San Jorge, brindó detalles sobre lo que será el 10° Encuentro de Autos y Motos Antiguas, un evento que promete reunir a amantes de los fierros y familias de toda la región.

La actividad se llevará a cabo en el tradicional Parque de la Velocidad, un espacio emblemático de la ciudad que volverá a ser escenario de una jornada cargada de historia, motores y camaradería.

Un evento solidario y familiar

Uno de los aspectos destacados del encuentro es su carácter solidario: la entrada consistirá en la donación de un alimento no perecedero, que será destinado al Hogar del Niño de San Jorge, colaborando así con una importante institución de la comunidad.

Además, el evento está pensado para disfrutar en familia, con espacios verdes habilitados y asadores disponibles para compartir el día al aire libre.

Autos, motos y la experiencia de girar en el circuito

Durante la jornada, se espera la participación de más de 100 vehículos entre autos y motos antiguas, que formarán parte de la exposición y actividades.

Uno de los atractivos principales será la posibilidad de dar dos vueltas al circuito, tanto en autos como en motos, permitiendo a los participantes y visitantes vivir una experiencia única, sacarse fotos y disfrutar del rugir de los motores en un entorno seguro.

Invitación abierta a toda la región

Desde la organización destacaron que el evento está abierto a todo público, invitando tanto a expositores como a quienes simplemente quieran acercarse a disfrutar de una jornada distinta.

Un clásico que sigue creciendo

El Encuentro de Autos y Motos Antiguas se consolida año tras año como una propuesta que combina pasión por los vehículos clásicos, solidaridad y encuentro social, convirtiéndose en una cita imperdible en la agenda regional.