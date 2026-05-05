El escritor mariajuanense Gabriel Gallo presentó su nuevo libro “1954 – Un año lejos de casa”

El autor local Gabriel José Gallo lanzó su nuevo trabajo literario titulado “1954 – Un año lejos de casa”, una obra que invita a viajar en el tiempo a través de la palabra escrita y las emociones más profundas de otra época.

El libro es un epistolario que reúne 45 cartas reales escritas entre 1952 y 1960, centradas en la experiencia de Hermes Gallo durante su servicio militar obligatorio en Argentina. A través de la correspondencia con familiares y amigos, la obra reconstruye la vida cotidiana de una comunidad rural santafesina, donde el trabajo, los vínculos afectivos y la distancia marcan el pulso de cada relato.

Sin grandes hechos heroicos, las cartas reflejan sentimientos universales como la nostalgia, la espera y la necesidad de mantenerse unidos pese a la distancia. Además, el libro rescata un modo de comunicación hoy prácticamente extinto, basado en el papel, la tinta, los sobres y la paciencia de esperar una respuesta, en un contexto donde las urgencias eran otras y el tiempo tenía otro valor.

En cuanto al autor, Gallo nació el 8 de diciembre de 1963 en María Juana. Con una amplia trayectoria en la música, la escritura y los medios de comunicación, se desempeñó como productor televisivo durante más de una década y participó activamente en radio y medios gráficos. Además, integró agrupaciones musicales y coros locales, y desarrolló el proyecto “ADN Argentino – Música Nuestra”, difundiendo el folklore nacional.

A lo largo de su carrera publicó diversas obras como “Cuemas y Poentos” (2006), “Vida Crónica” (2010) y “Fuego y Agua” (2017), además de participar en numerosas antologías. Su recorrido artístico también incluye la actuación y la dirección teatral en producciones regionales.

Quienes deseen adquirir este nuevo libro o conocer más sobre sus trabajos pueden hacerlo a través de su sitio web oficial: Gabriel José Gallo – sitio oficial.