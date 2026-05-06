Trabajo conjunto: Calvo se reunió con el presidente comunal de Eustolia, Marcelo Beltramo

El senador provincial Alcides Calvo continúa consolidando el trabajo territorial en el departamento Castellanos, a través de encuentros con autoridades locales para atender las necesidades de cada comunidad.

En esta oportunidad, junto a la ingeniera Bárbara Chivallero, mantuvo una reunión con el presidente comunal de Colonia Eustolia, Marcelo Beltramo. El encuentro permitió generar un espacio de diálogo para analizar la situación actual de la localidad, sus instituciones y los proyectos en marcha, con el objetivo de impulsar acciones conjuntas que favorezcan su desarrollo.

Aportes para la comunidad

En el marco de esta agenda de trabajo, se concretó la entrega de un acompañamiento económico a la comuna, destinado a la organización de un evento social en el marco del aniversario de la Cooperativa de Trabajo local, promoviendo espacios de encuentro y participación comunitaria.

Asimismo, se hizo entrega de una impresora, dando respuesta a un pedido de la gestión comunal, con el objetivo de mejorar las tareas administrativas y optimizar el funcionamiento diario.

Compromiso con el desarrollo local

Tras la reunión, Alcides Calvo destacó la importancia de este tipo de encuentros: “Estos espacios nos permiten sostener una agenda de trabajo cercana, conociendo en detalle la realidad de cada localidad y acompañando sus prioridades. En Eustolia reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con la comuna, apoyando iniciativas que fortalecen la identidad cultural y brindando herramientas que contribuyan a mejorar la gestión y el desarrollo de su comunidad e instituciones intermedias”.

Trabajo articulado en el territorio

Este tipo de acciones refuerzan el vínculo entre el gobierno provincial y las administraciones locales, promoviendo un trabajo articulado que busca dar respuestas concretas a las demandas de cada comunidad del departamento.