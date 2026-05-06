Bomberos de María Juana realizaron una práctica clave en rescate con cuerdas y nudos

En las instalaciones del cuartel de los Bomberos Voluntarios de María Juana se llevó a cabo una importante jornada de capacitación operativa centrada en el uso de cuerdas y nudos, una de las herramientas fundamentales en tareas de rescate.

La actividad formó parte del proceso de formación continua del Cuerpo Activo, dando continuidad a los contenidos teóricos dictados días atrás. En esta oportunidad, los bomberos realizaron un repaso de los distintos tipos de nudos utilizados en intervenciones reales, reforzando conocimientos esenciales para actuar en situaciones de emergencia.

Simulacros exigentes y situaciones reales

Durante la práctica se desarrollaron dos simulaciones operativas que pusieron a prueba la preparación del personal:

Extracción de una víctima en profundidad , utilizando técnicas específicas de descenso y ascenso con cuerdas.

, utilizando técnicas específicas de descenso y ascenso con cuerdas. Rescate en altura, replicando condiciones similares de exigencia y complejidad.

Ambos ejercicios permitieron trabajar con los diferentes elementos de rescate, fortaleciendo la coordinación, precisión y seguridad en cada maniobra.

Capacitación constante al servicio de la comunidad

Desde la institución destacaron la importancia de este tipo de entrenamientos, que permiten mantener un alto nivel de preparación ante situaciones de riesgo.

De esta manera, los Bomberos Voluntarios de María Juana continúan apostando a la capacitación permanente, con el objetivo de brindar siempre una respuesta eficiente y profesional a toda la comunidad.