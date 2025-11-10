Cena homenaje al Maestro Luis Anselmi: una despedida llena de emoción y gratitud

El próximo domingo 30 de noviembre, el Coro Comunal de María Juana vivirá una noche muy especial con el último concierto de su actual director, Luis Anselmi, y una gran cena homenaje en su honor.

La jornada comenzará a las 20 horas en el Salón Cultural, donde se realizará el acto de reconocimiento y despedida al querido maestro. Luego, a las 21:30 horas, los integrantes del coro, ex coreutas, familiares y amigos compartirán una Cena Homenaje en Nina Eventos, en un clima de profunda emoción y agradecimiento.

Luis Anselmi ha llevado, junto al Coro Comunal de María Juana, el nombre de nuestro pueblo a distintos rincones del país y del mundo, compartiendo su música en salas, iglesias y escenarios al aire libre, tanto en grandes ciudades como en pequeños pueblos. Su trayectoria incluye momentos inolvidables, como haber cantado ante el Papa Francisco en la Plaza San Pedro del Vaticano, un hito que marcó la historia cultural de la comunidad.

Será una noche para celebrar una vida dedicada a la música, la cultura y la familia coral, y para decirle gracias a quien dejó una huella imborrable en la historia del Coro Comunal y en todos los que formaron parte de él.

