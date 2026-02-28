Centro Esencia lanza un nuevo curso de bordado con inscripción abierta

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Alicia Martini, referente de Centro Esencia, quien presentó el nuevo curso de bordado que comenzará próximamente y que ya tiene abierta su inscripción.

La propuesta está orientada a personas interesadas en iniciarse o perfeccionarse en el arte del bordado, una técnica artesanal que combina creatividad, diseño y trabajo manual. Según explicó Martini durante la entrevista, el curso busca brindar un espacio de aprendizaje y también de encuentro, donde cada participante pueda desarrollar su propio estilo y potenciar sus habilidades.

Las clases estarán a cargo de la propia profesora Alicia Martini y se dictarán en el espacio Centro Esencia. Quienes deseen recibir más información o inscribirse pueden comunicarse al 3406-402579.

Desde la organización destacaron que el bordado no solo es una actividad artística, sino también una herramienta de relajación y expresión personal, cada vez más elegida por personas de todas las edades. Con cupos limitados, la invitación está abierta a toda la comunidad.

Te puede interesar

  • CURSO DE PINTURA

    La profesora Alejandra Heredia realizará durante el mes de febrero el curso “Pinceladas y Armonía en vacaciones”. Quienes estén interesados en participar deben inscribirse de lunes…

  • TALLER DE BORDADO

    Alicia Martini dio detalles de como fue el Taller Comunal de tejido a mano y bordado. Escuchala en la mañana de Comunicándonos.

  • CENTRO DE DADORES DE SANGRE

    Aníbal Domínguez, Presidente del Centro de Dadores Voluntarios de Sangre, dialogó con Mónica Barceló en Comunicándonos sobre las renovaciones e inversiones del centro.

  • Nuevo centro de estética "Esencia, bienestar y belleza"

    Alicia Martini abrió el Centro Esencia, Bienestar y Belleza, un lugar donde encontrás los mejores tratamientos para lucir y sentirse increíble. Desde lifting bio spa…

  • CURSO DE ALBAÑILERÍA

    Desde la Oficina de Empleo de la Comuna de María Juana se realizan diferentes cursos de aprendizaje. En Comunicándonos venimos contando cuales son los oficios…