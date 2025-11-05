Centro Esencia prepara un sorteo especial de Navidad y promueve el bienestar personal

En la mañana de Comunicándonos, charlamos con Alicia Martini, responsable de Centro Esencia, quien compartió detalles sobre una propuesta especial para esta temporada: un sorteo navideño que busca premiar a quienes eligen cuidarse y disfrutar de un momento de bienestar.

Por cada tratamiento, masaje o compra que se realice en el local, los clientes podrán completar un cupón y participar del gran sorteo de Navidad, que se llevará a cabo el 20 de diciembre.

Durante la entrevista, Alicia destacó la importancia de dedicar tiempo al cuidado personal, no solo por estética, sino como una forma de conectar con uno mismo, aliviar el estrés y “disfrutar la vida con otra actitud”.

Centro Esencia invita a toda la comunidad a sumarse, aprovechar sus servicios y participar de esta iniciativa que combina bienestar, relax y espíritu navideño.