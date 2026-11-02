Chacras Pádel fue sede de una nueva etapa de la Liga Penta Pádel Tour

Agustina Rossi y Araceli Cugat, de San Jorge, se consagraron campeonas de la categoría 8.ª Damas, mientras que María Nievas y Paola Grignafini, de San Martín de las Escobas, finalizaron como subcampeonas.

El torneo se disputó durante el último fin de semana en las instalaciones de Chacras Pádel, en el marco de la Etapa 8 de la Liga Penta Pádel Tour.

La competencia reunió a parejas de la región en una nueva jornada de pádel femenino, que tuvo como protagonistas a las representantes de San Jorge y San Martín de las Escobas.

Rossi y Cugat se quedaron con el primer puesto de la categoría, mientras que Nievas y Grignafini alcanzaron la final y ocuparon el segundo lugar.

De esta manera, Chacras Pádel volvió a recibir una fecha del circuito regional, que continúa desarrollando sus distintas etapas y promoviendo la participación de jugadoras de la zona.