El Cine Club de la Sociedad Italiana proyectará “La lengua de las mariposas”

El miércoles 3 de noviembre, a las 20.30, se realizará una nueva propuesta del taller de lectura de la Biblioteca Popular María Juana, Media Nuez y Casa de Libros, junto al Cine Club de la Sociedad Italiana. La actividad invita a compartir la película “La lengua de las mariposas”, con entrada a la gorra.

La iniciativa “Otro cuento… hecho película” propone un encuentro entre la literatura y el cine, con la proyección de una obra que combina la sensibilidad de la infancia, el vínculo entre un maestro y su alumno y el impacto de los conflictos políticos.

Una historia sobre la amistad y la libertad

“La lengua de las mariposas” está ambientada en España, en 1936. La película cuenta la historia de Moncho, un niño que comienza a descubrir el mundo de la mano de don Gregorio, su maestro, quien le transmite sus conocimientos sobre la literatura, la naturaleza y la vida, con dedicación y paciencia.

Sin embargo, el contexto político y la amenaza del fascismo comienzan a afectar la relación entre ambos. Don Gregorio es señalado como enemigo del régimen y, a medida que crece la tensión social, la amistad entre el maestro y su alumno queda atravesada por una realidad que amenaza con separarlos.

La película está basada en los relatos de Manuel Rivas, con guion de Rafael Azcona, y cuenta con las actuaciones de Fernando Fernán-Gómez, Manuel Lozano y Uxía Blanco, entre otros.

Estrenada en 1999, la producción española fue reconocida con el Premio Goya al mejor guion adaptado y obtuvo diversas nominaciones en festivales y premios cinematográficos.

La proyección tendrá lugar el miércoles 3 de noviembre, a las 20.30, en el Cine Club de la Sociedad Italiana. La entrada será a la gorra.

La propuesta es organizada por el taller de lectura de la Biblioteca Popular María Juana, Media Nuez y Casa de Libros, en una nueva oportunidad para encontrarse con una historia que invita a reflexionar sobre la educación, la amistad y las consecuencias de la intolerancia.