El Oeste Santafesino terminó cuarto en el Provincial U15 con presencia de jugadores de María Juana

El seleccionado de la Asociación de Básquet del Oeste Santafesino finalizó en el cuarto puesto del Campeonato Provincial Interasociaciones U15 Masculino 2026, que se disputó del 30 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Santa Fe. El equipo contó con la participación de los mariajuanenses Theo Fontanesi, Francisco Forte y Joaquín Colombo.

El certamen reunió a ocho asociaciones de la provincia y tuvo como campeón al seleccionado de Rosario, que derrotó en la final a la Asociación Santafesina por 78 a 59.

El camino del Oeste Santafesino

El seleccionado del Oeste tuvo una destacada actuación durante la fase clasificatoria, en la que consiguió tres victorias consecutivas.

En su debut, superó a la Asociación Rafaelina por 65 a 59. Luego venció a la Cañadense por 67 a 63 y cerró la etapa inicial con un triunfo frente a la Venadense por 69 a 62.

Con estos resultados, el equipo avanzó a las semifinales, donde se enfrentó con la Asociación Santafesina. En ese encuentro, el conjunto local se impuso por 95 a 78 y dejó al Oeste sin posibilidades de disputar el título.

En la jornada final, el seleccionado de la ACBOS jugó por el tercer puesto ante la Asociación Venadense. El partido terminó con victoria de Venado Tuerto por 72 a 64, resultado que ubicó al Oeste Santafesino en el cuarto lugar de la competencia.

María Juana, presente en el seleccionado

La participación de los jugadores de María Juana fue uno de los aspectos destacados de la competencia para el básquet regional.

Theo Fontanesi, Francisco Forte y Joaquín Colombo integraron el plantel del Oeste Santafesino, que estuvo dirigido técnicamente por Joaquín Elgotas, con Thomas Irusta y Matías Fontanesi como ayudantes técnicos. El cuerpo de trabajo se completó con el profesor Ramiro Giannetti y Francisco Banchio como utilero.

La experiencia provincial representó una nueva oportunidad para que los jóvenes basquetbolistas de María Juana formaran parte de una selección regional y compitieran frente a los principales equipos de la provincia.

Rosario se consagró campeón

En la definición del torneo, la Asociación Rosarina se quedó con el título al vencer por 78 a 59 a la Santafesina.

De esta manera, el Oeste Santafesino cerró su participación entre los cuatro mejores seleccionados del Provincial U15, luego de una fase clasificatoria perfecta y de competir hasta la última jornada por un lugar en el podio.