Santa Fe perdió más de 21.700 empleos privados desde noviembre de 2023 y la caída se profundizó en 2026

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que la provincia de Santa Fe acumula una pérdida del 4% del empleo privado registrado. La situación se agravó durante los primeros siete meses de 2026, con un ritmo de destrucción de puestos de trabajo un 22% superior al período anterior.

La provincia de Santa Fe perdió 21.755 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado desde noviembre de 2023, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado en base a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE).

El relevamiento, que incluye una proyección hasta julio de 2026, señala que la cantidad de trabajadores registrados pasó de 538.095 a 516.340, lo que representa una caída del 4% desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la aceleración de la pérdida de empleos durante 2026. Hasta diciembre de 2025, la provincia había perdido 16.230 puestos de trabajo, a un promedio de 649 por mes. Sin embargo, entre diciembre de 2025 y julio de 2026 se sumaron otros 5.525 puestos perdidos, elevando el promedio mensual a 789.

De esta manera, el ritmo de caída del empleo privado registrado se incrementó un 22% respecto del período anterior.

Los departamentos más afectados

El informe muestra que la pérdida de puestos de trabajo no se distribuyó de manera uniforme en el territorio provincial. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, 13 de los 19 departamentos registraron una disminución del empleo privado.

Rosario, La Capital y Castellanos concentraron el 84,4% de la caída provincial. Rosario fue el departamento más afectado en términos absolutos, con 9.358 puestos perdidos, seguido por La Capital, con 3.122, y Castellanos, con 1.223.

En términos relativos, las mayores caídas se registraron en Constitución, con una reducción del 9%, y Garay, con el 7,2%.

En contrapartida, seis departamentos lograron incrementar sus niveles de empleo registrado, entre ellos San Martín, que sumó 396 puestos, y Belgrano, con 185.

Servicios e industria, los sectores más afectados

Por actividad económica, el informe identifica a los sectores de Servicios e Industria manufacturera como los principales responsables de la pérdida de empleo.

Servicios registró una disminución de 13.245 puestos, equivalente al 5,8% de su empleo, mientras que la Industria manufacturera perdió 5.069 puestos, un retroceso del 3,8%.

La caída también alcanzó a la Construcción, con 758 empleos menos, y a los sectores de Electricidad, gas y agua, con una reducción de 97 puestos.

En cambio, el Comercio sumó 2.440 empleos y la actividad agropecuaria incorporó otros 636 puestos de trabajo.

El documento destaca especialmente el impacto sobre la industria manufacturera, que representa casi una cuarta parte del empleo privado registrado de Santa Fe y perdió puestos en 14 de los 19 departamentos.

Las grandes empresas también redujeron personal

La caída del empleo alcanzó a empresas de todos los tamaños. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, las grandes empresas perdieron 9.241 puestos de trabajo, mientras que las pequeñas y medianas empresas registraron una disminución de 6.988.

Las grandes compañías explicaron el 56,9% de la caída del empleo privado registrado durante ese período, mientras que las pymes representaron el 43,1%.

El poder adquisitivo de los salarios

El informe también analizó la evolución de los salarios de los trabajadores registrados del sector privado.

De acuerdo con los cálculos realizados a partir de la inflación oficial del INDEC, el poder adquisitivo de los salarios brutos se mantuvo en el mismo nivel que en noviembre de 2023. Sin embargo, al considerar una canasta de precios actualizada, la pérdida del poder de compra alcanza el 9,3%.

La situación es aún más pronunciada en el departamento Constitución, donde la caída salarial llega al 15,1% con la inflación oficial y al 22,9% con la medición alternativa utilizada por el estudio.

El documento concluye que la provincia continúa atravesando un escenario de deterioro del empleo privado registrado, con una caída que se profundizó durante 2026 y que afecta tanto a los principales sectores productivos como a empresas de diferentes tamaños.