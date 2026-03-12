Charla sobre obesidad y nutrición en el Hogar de Ancianos de María Juana

En la mañana de la radio dialogamos con la licenciada en nutrición Jesica Mola, quien brindó detalles sobre la charla-taller realizada en el Hogar de Ancianos de María Juana, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Obesidad.

Durante la jornada, profesionales de la salud compartieron información y recomendaciones vinculadas a la obesidad y la importancia de una alimentación saludable, generando un espacio de reflexión y aprendizaje para los participantes.

La actividad tuvo como objetivo promover la toma de conciencia sobre el impacto de la obesidad en la salud, así como brindar herramientas prácticas relacionadas con la nutrición y los hábitos saludables, especialmente en adultos mayores.

Desde la institución agradecieron a todas las personas que participaron de esta propuesta, destacando también el compromiso de los profesionales de la salud que impulsan este tipo de iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad.