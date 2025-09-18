Charlamos con Romina Rodríguez Kern sobre el concurso fotográfico “Ojos de Santa Fe”

En la mañana de la radio charlamos con Romina Rodríguez Kern, del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre la nueva convocatoria del concurso fotográfico “Ojos de Santa Fe”, organizado junto al Ente Cultural Santafesino.

Romina contó que se trata de la 6ª edición de este certamen, que invita a mostrar, desde una mirada personal y creativa, la diversidad de paisajes, costumbres y expresiones culturales de nuestra provincia. En esta ocasión, la temática propuesta es “Capillas y Escuelas rurales”, con el objetivo de rescatar el valor histórico, social y cultural de estos espacios que forman parte del entramado comunitario santafesino.

La inscripción ya se encuentra abierta y la fecha límite de presentación es el 27 de octubre. Quienes deseen participar pueden comunicarse con el Área de Cultura de la Comuna de María Juana al 03406 – 472834.