Ciclo “Discurso de Odio: Orígenes y Consecuencias” en Sociedad Italiana de María Juana

Locales

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Osvaldo “Vadi” Ferrato, representante de Sociedad Italiana de María Juana, quien brindó detalles sobre el Ciclo “Discurso de Odio: Orígenes y Consecuencias”, una propuesta conjunta entre la Mesa Intersectorial de la Comuna de María Juana y el Cine Club Sociedad Italiana.

Vadi destacó la importancia de esta iniciativa que busca reflexionar sobre las raíces y los impactos del discurso de odio en la sociedad actual, promoviendo el diálogo, la empatía y el respeto entre los diferentes sectores de la comunidad. Además, remarcó la participación de profesionales de la Mesa Intersectorial, docentes de las escuelas locales, integrantes de clubes y diversos actores sociales, quienes aportan sus miradas y experiencias en cada encuentro.

Como parte del ciclo, este miércoles se proyectará la película “Guerra Civil”, una producción que invita a pensar sobre los conflictos sociales y políticos contemporáneos, mostrando un mundo que —como señaló Vadi— “no es tan distópico como parece”.

La propuesta continúa fortaleciendo el compromiso de las instituciones locales con la educación, la convivencia y la construcción de una comunidad más empática y consciente.

