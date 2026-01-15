Científica chilena desarrolla un probiótico que combate una bacteria asociada al cáncer gástrico

Un avance científico de alto impacto en la salud pública fue logrado por la científica chilena Apolinaria García Cancino, académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, quien desarrolló el primer probiótico patentado en Chile capaz de prevenir la infección por Helicobacter pylori, bacteria estrechamente vinculada al desarrollo del cáncer gástrico.

El probiótico, comercializado bajo el nombre Nup Pylorioff desde marzo de 2023, demostró una efectividad del 93% en la prevención de esta infección. La relevancia del hallazgo es significativa si se tiene en cuenta que H. pylori está presente en aproximadamente el 70% de la población chilena y se asocia a úlceras gástricas y a una de las principales causas de mortalidad por cáncer en el país.

El trabajo de la Dra. García fue recientemente reconocido por la Fundación Imagen de Chile, que la incluyó entre los siete hitos científicos nacionales con impacto global. En ese selecto grupo figuran aportes históricos como la creación del DIU de cobre por Jaime Ziper, la teoría de la autopoiesis de Humberto Maturana, la vacuna contra la Hepatitis B de Pablo Valenzuela y destacados avances en astronomía encabezados por científicos como Mario Hamuy y José Maza.

Desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la UdeC, su titular Andrea Rodríguez Tastets destacó que este logro es el resultado de un proceso riguroso que comenzó en la investigación básica y logró transformarse en un producto aplicado con alcance nacional e internacional. Además, García fue distinguida como Inventora del Año por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI), consolidando la trascendencia de su aporte.

Más allá del ámbito académico, el probiótico también tuvo una excelente recepción comercial, agotándose rápidamente en los puntos de venta y recibiendo valoraciones positivas de pacientes que reportaron mejoras en su bienestar digestivo. Incluso, ya existen solicitudes para su distribución en otros países, lo que confirma su potencial de impacto global.

Este desarrollo representa un claro ejemplo de cómo la ciencia aplicada puede transformar la salud pública, ofreciendo una alternativa preventiva frente a una enfermedad de alta prevalencia. Además, abre nuevas perspectivas para futuras investigaciones en probióticos destinados a combatir otras bacterias patógenas.

Desde Concepción al mundo, el trabajo de la Dra. Apolinaria García posiciona a la ciencia chilena como un referente en innovación biomédica y demuestra que la investigación local, con apoyo institucional y visión de futuro, puede generar soluciones concretas a problemas de alcance global.



El probiótico creado por la Dra. Apolinaria García es un avance que combina ciencia de excelencia, innovación aplicada y un impacto social profundo. Desde Concepción hacia el mundo, su descubrimiento se posiciona como un ejemplo de cómo la investigación local puede enfrentar problemas globales y mejorar la calidad de vida de millones de personas.

Referencia:

Food Research International/Increased anti-Helicobacter pylori effect of the probiotic Lactobacillus fermentum UCO-979C strain encapsulated in carrageenan evaluated in gastric simulations under fasting conditions. Link



Fuente: Cerebrodigital.net