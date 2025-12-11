Cierre del taller de emprendedoras “De la Idea a la Acción”

En la tarde del martes se desarrolló el encuentro final del taller para mujeres emprendedoras “De la Idea a la Acción”, una propuesta que a lo largo del año ofreció herramientas fundamentales para potenciar proyectos productivos locales. En esta última jornada se abordaron estrategias de ventas por redes sociales, herramientas de diseño y contenido visual, además de consejos prácticos para fotografiar productos y mejorar su presentación.

Con esta actividad se dio por concluido un ciclo de cinco encuentros en los que se trabajaron diferentes temáticas orientadas a acompañar a mujeres que buscan iniciar o sostener sus propios emprendimientos. El taller tuvo como objetivo brindar conocimientos esenciales y, al mismo tiempo, abordar problemáticas que atraviesan de manera particular a las mujeres en el ámbito laboral y económico.

Durante el curso se reflexionó sobre la dimensión invisible pero persistente de las tareas de cuidado, el trabajo doméstico no remunerado y la carga mental, factores que condicionan y muchas veces limitan la posibilidad de dedicar tiempo, energía y recursos al desarrollo de un emprendimiento propio. Con estas herramientas, el espacio buscó fortalecer la autonomía, la creatividad y la proyección económica de cada participante.