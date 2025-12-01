Cierre exitoso del Bingo del Club en la Fiesta del Deporte 2025

El sábado pasado en el marco de la Fiesta Del Deporte 2025, el Club Atlético María Juana celebró con gran entusiasmo el Sorteo Final del tradicional Bingo, un momento muy esperado por toda la comunidad y que marcó el cierre de actividades de las distintas disciplinas deportivas.

La jornada comenzó con el Sorteo Extra de CREDIMUTUAL, donde la ganadora fue Lorena Cagliero, quien se llevó un premio especial de $300.000.

Luego se dio paso al esperado Sorteo Final, que contó con 560 cartones en juego y repartió importantes premios entre los participantes.

Ganadores del Bingo 2025

Leiva Maximiliano: $1.500.000

$1.500.000 Oliva Diego: $2.500.000

$2.500.000 Brignone Nicolás: $5.000.000

$5.000.000 Galván Julián: $1.000.000

$1.000.000 Cussi Iver: $1.000.000

$1.000.000 Theiler Marcelo: $1.000.000

Premios de $500.000

Galiano Juan Carlos

Halle David

Gallo Mario

Premios de $300.000

Cervetti Andrés

Palacios José Alberto

Bustos Alejandra

Desde la organización informaron que en los próximos días se comunicará el día y horario para la entrega de las Órdenes de Pago, de modo que los ganadores puedan retirar sus premios.

El club agradeció profundamente a todas las personas que colaboraron comprando cartones y acompañando esta propuesta solidaria, destacando que lo recaudado permite fortalecer y sostener las actividades deportivas y recreativas de la institución.