Cinco cantoras argentinas representarán al país en un Encuentro Internacional en La Habana

Cultura

Del 10 al 15 de septiembre, La Habana será escenario del VIII Encuentro Internacional de Cantoras “Ella y Yo”, organizado por el Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de Música Popular. Allí, cinco artistas argentinas representarán al país: Gabriela Carel (Chubut), Marina Pacheco (Neuquén), y las porteñas Claudia Levy, Silvina Adámoli y Marcela Gleiser.

Las cantoras forman parte del Movimiento Mujertrova, que impulsa la fuerza colectiva de las mujeres a través de la música, con un decir sensible y comprometido. Si bien será la primera participación individual de estas artistas en el encuentro, Mujertrova ya estuvo presente en ediciones anteriores, consolidando un puente cultural que une raíces locales con la identidad latinoamericana.

El encuentro “Ella y Yo” busca visibilizar la canción femenina, especialmente dentro de la trova y la canción de autor, promoviendo la perspectiva de género, la diversidad generacional y el reconocimiento del trabajo de mujeres artistas. En esta octava edición estará dedicado a dos figuras emblemáticas de la trova cubana: Eduardo Sosa y Marta Valdés.

Durante la semana, habrá conciertos, conversatorios y actividades culturales en espacios emblemáticos de La Habana como el Centro Cultural Fresa y Chocolate, el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, el Pabellón Cuba, el Café Longina y la Casa de Artistas y Creadores de Centro Habana. Además, se desarrollarán propuestas al aire libre, como presentaciones para niños en el Parque de Línea y L, en El Vedado.

De esta manera, las voces argentinas se suman a cantoras de Cuba, Paraguay, Chile y España, en un encuentro que promete ser un espacio de intercambio, celebración y construcción colectiva, donde la voz femenina resonará fuerte y clara en el corazón cultural de Cuba.

