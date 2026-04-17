La Escuela Taller N° 90 inició el año con nuevas propuestas para niños y adultos

En la mañana de la radio, dialogamos con Adrián Coalova, director de la Escuela Taller N° 90, quien brindó detalles sobre el inicio de clases y los proyectos previstos para este año.

Durante la charla, destacó que la institución continúa ofreciendo una amplia variedad de talleres destinados tanto a niños como a adultos, con el objetivo de promover el aprendizaje de oficios y el desarrollo de habilidades prácticas.

Además, adelantó que a lo largo del año se trabajará en distintos proyectos que permitirán a los alumnos aplicar lo aprendido, fortaleciendo la formación y generando espacios de participación activa.

Desde la institución remarcaron la importancia de estos espacios educativos, que no solo brindan herramientas laborales, sino que también fomentan la creatividad, la integración y el crecimiento personal de quienes forman parte de la Escuela Taller.