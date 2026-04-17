En María Juana un taller de hipnosis multisensorial para relajación y conexión interna

En la mañana de la radio local, Jesica Protti brindó detalles sobre una nueva propuesta que se desarrollará en la localidad: el taller INDRA · Hipnosis Multisensorial, una experiencia grupal orientada a la relajación y el bienestar personal.

Según explicó, la actividad combina técnicas de hipnosis ericksoniana con estímulos como vibración, sonidos y aromas, con el objetivo de generar un estado profundo de relajación y conexión interna. La propuesta invita a realizar un recorrido hacia el mundo interior, buscando calmar la mente, liberar tensiones y favorecer el equilibrio emocional.

El taller tendrá una duración aproximada de 90 minutos y está pensado como un espacio de encuentro y experiencia compartida.

La actividad se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 14 horas, en el Espacio de Crianza Nido de María Juana.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse con Jesica Protti, consultora psicológica, al teléfono 3406 431721.