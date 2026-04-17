Una escuela de Freyre cumple tres años sin celulares en el aula

La Escuela Secundaria con Formación Profesional “Clemar Cerutti” de Freyre mantiene desde su creación en 2024 una política poco habitual en la región: los estudiantes no pueden asistir con teléfonos celulares a clases. A tres años de su implementación, desde la institución aseguran que la medida continúa vigente y con resultados positivos.

La decisión fue establecida desde el inicio como parte de los acuerdos de convivencia y contó con el acompañamiento de toda la comunidad educativa. Según explicó la coordinadora Ivana Genero, la norma fue previamente debatida con familias, docentes y alumnos, lo que facilitó su aplicación.

De acuerdo a lo señalado por la institución, la ausencia de celulares permitió mejorar la dinámica en el aula. “Se evita un elemento distractor y los estudiantes prestan más atención y se involucran en las actividades”, indicaron desde la escuela.

En relación a las familias, destacaron que no hubo resistencias significativas. Por el contrario, muchos padres valoraron que los alumnos permanezcan varias horas sin el uso del teléfono, algo que en el hogar suele ser más difícil de controlar.

La modalidad adoptada establece que los estudiantes directamente no pueden ingresar con celulares. Solo en situaciones excepcionales, vinculadas a cuestiones pedagógicas, pueden llevarlos, quedando bajo resguardo del personal escolar hasta el final de la jornada.

Además del impacto en el aula, desde la institución remarcaron cambios en los recreos, donde los estudiantes comparten juegos, conversan y participan de actividades propuestas por la escuela, generando mayor interacción entre pares.

Si bien en los primeros días algunos alumnos manifestaron incomodidad, la adaptación fue rápida y actualmente la medida forma parte de la rutina escolar. Desde la coordinación aseguraron que se trata de una política que continuará en el tiempo.

Finalmente, indicaron que replicar este modelo en otras instituciones dependerá de cada contexto, aunque consideran que es posible implementar esquemas similares de manera gradual.