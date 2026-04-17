Senadores y funcionarios provinciales se reunieron con trabajadores de Lácteos Verónica

En el recinto de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe se llevó a cabo un encuentro entre legisladores, funcionarios del Ejecutivo provincial, intendentes, presidentes comunales, representantes gremiales y trabajadores de la empresa Lácteos Verónica, con el objetivo de abordar la compleja situación que atraviesan las plantas ubicadas en Lehmann, Clason y Suardi.

La reunión fue impulsada por el senador provincial Alcides Calvo y estuvo encabezada por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig. Participaron además los senadores Hugo Rasetto, Leonardo Diana y Germán Giacomino, junto a los ministros Fabián Bastía (Gobierno e Innovación Pública) y Roald Báscolo (Trabajo, Empleo y Seguridad Social), entre otros funcionarios provinciales.

Durante el encuentro, trabajadores y representantes gremiales de A.T.I.L.R.A., encabezados por Domingo Possetto, expusieron la situación que afecta a más de 700 familias, cuya fuente laboral se encuentra comprometida, generando preocupación no solo en el ámbito social sino también en la actividad productiva de las localidades involucradas.

El principal objetivo de la reunión fue generar un canal de diálogo directo y avanzar en la búsqueda de alternativas que permitan sostener las fuentes de trabajo y la actividad industrial en la provincia. En ese sentido, se planteó la necesidad de convocar a una nueva instancia de diálogo con los directivos de la empresa, para que puedan exponer su situación y evaluar posibles soluciones.

Durante el debate, el senador Alcides Calvo remarcó la importancia de trabajar de manera conjunta entre todos los niveles del Estado y los representantes de los trabajadores. Además, adelantó que se impulsará un Proyecto de Comunicación en la próxima sesión legislativa para conocer si existen presentaciones judiciales vinculadas a deudas de la empresa con empleados, proveedores y otros actores.

El encuentro permitió poner en común las distintas miradas sobre la problemática y avanzar en gestiones orientadas a sostener el empleo y la producción en las localidades donde la empresa tiene presencia.