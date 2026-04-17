La Mutual del Club Atlético María Juana continúa con sus aportes a instituciones locales

En la mañana de la radio, dialogamos con Juan Carlos “Juanchi” Lovera, gerente de la Asociación Mutual del Club Atlético María Juana, quien brindó detalles sobre el acompañamiento que la entidad realiza mensualmente a distintas instituciones de la localidad.

En esta oportunidad, el aporte fue destinado a la comisión encargada del arreglo del templo parroquial, colaborando con los trabajos que se vienen llevando adelante en el lugar.

Además, Lovera destacó los distintos beneficios que la mutual ofrece tanto a sus socios como a la comunidad en general, remarcando la importancia de estas herramientas para fortalecer el desarrollo local.

Entre ellos, hizo hincapié en el uso de la Credimutual, un sistema que brinda ventajas tanto para los comercios adheridos como para los clientes, facilitando el acceso a compras y promoviendo el movimiento económico dentro de la localidad.

De esta manera, la mutual continúa consolidando su rol social, acompañando a instituciones y generando beneficios concretos para la comunidad de María Juana.