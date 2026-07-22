La Sociedad Italiana reabre las inscripciones para los cursos de italiano

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La Sociedad Italiana anunció el regreso de los cursos de italiano para la segunda mitad del año, una propuesta destinada a quienes deseen iniciarse en el aprendizaje del idioma y acercarse a la rica cultura italiana.

Las clases estarán a cargo de una nueva profesora y estarán orientadas a principiantes, ofreciendo un curso introductorio pensado para dar los primeros pasos en el idioma de una manera dinámica, práctica y accesible.

Desde la institución destacaron que aprender italiano no solo implica incorporar un nuevo idioma, sino también descubrir las costumbres, la historia y las tradiciones de un país que forma parte de las raíces de muchas familias de la región.

Los organizadores informaron que los cupos son limitados, por lo que invitan a los interesados a reservar su lugar con anticipación.

Quienes deseen obtener más información o realizar la inscripción pueden comunicarse con Nanci al 3406 64-8634.

La propuesta representa una nueva oportunidad para acercarse al idioma italiano, fortalecer los vínculos con la cultura de los antepasados y disfrutar de una experiencia de aprendizaje abierta a toda la comunidad.

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