Un informe revela una caída del empleo registrado y de la cantidad de empleadores en Santa Fe desde noviembre de 2023

Un informe basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) analizó la evolución del mercado laboral formal en la provincia de Santa Fe entre noviembre de 2023 y abril de 2026. El estudio, que abarca los primeros 29 meses de la gestión del presidente Javier Milei, muestra una disminución tanto en la cantidad de empleadores como en el número de trabajadores registrados.

Según el relevamiento, la cantidad de empleadores con personal registrado pasó de 50.674 en noviembre de 2023 a 47.758 en abril de 2026, lo que representa una reducción de 2.916 empleadores, equivalente a una caída del 5,8%.

El sector más afectado fue el de servicio de transporte y almacenamiento, que registró la pérdida de 1.305 empleadores, constituyéndose como la actividad con el mayor retroceso tanto en términos absolutos como relativos. En este último caso, la caída alcanzó el 20,8%.

En cuanto al empleo registrado, el informe indica que la provincia pasó de 632.761 trabajadores registrados a 616.831, una disminución de 15.930 puestos de trabajo, equivalente al 2,5%.

La industria manufacturera fue el sector que perdió la mayor cantidad de empleos en términos absolutos, con 9.285 puestos menos. En tanto, el sector de transporte y almacenamiento volvió a encabezar las caídas en términos porcentuales, con una reducción del 12,4% de su personal registrado.

El estudio también analiza el comportamiento de las empresas según su tamaño. Los datos muestran que la totalidad de la disminución en la cantidad de empleadores se concentró en firmas con hasta 500 trabajadores, que registraron 2.923 establecimientos menos durante el período analizado. En contraste, las empresas con más de 500 empleados aumentaron levemente, con siete empleadores más que al inicio del período.

Respecto del empleo, el informe señala que el 89,4% de los puestos de trabajo perdidos correspondió a empresas de hasta 500 trabajadores, lo que equivale a 14.243 empleos. Las compañías de mayor tamaño concentraron el 10,6% restante, con una disminución de 1.687 puestos.

En términos porcentuales, las empresas de hasta 500 trabajadores redujeron su plantilla un 2,9%, al pasar de 485.484 a 471.241 trabajadores. Por su parte, las empresas con más de 500 empleados registraron una baja del 1,1%, pasando de 147.277 a 145.590 trabajadores.

El informe concluye que la mayor parte del retroceso del empleo formal y de la reducción en la cantidad de empleadores durante el período analizado se concentró en las pequeñas y medianas empresas, así como en sectores vinculados al transporte, almacenamiento y la industria manufacturera.