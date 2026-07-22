La Liga Rafaelina confirmó el cronograma de la fecha: Atlético María Juana recibe a Ben Hur y Talleres visita a Zenón Pereyra

El Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol confirmó este martes los días y horarios de los partidos correspondientes a una nueva fecha de los torneos de divisiones superiores, que se disputarán entre el jueves 23 y el domingo 26 de julio.

En lo que respecta a los equipos de María Juana, Atlético María Juana será local de Ben Hur el domingo, con el encuentro de Reserva a las 14:00 y Primera División desde las 15:30.

Por su parte, Talleres de María Juana viajará a Zenón Pereyra, donde la jornada comenzará a las 14:30 con Reserva y continuará desde las 16:00 con el partido de Primera División.

Programación completa

Jueves 23 de julio

9 de Julio vs. Libertad de Sunchales (20:00 Reserva / 21:30 Primera)

Deportivo Tacural vs. Sportivo Roca (20:30 Reserva / 22:00 Primera)

Viernes 24 de julio

Argentino de Humberto vs. Tiro Federal de Moisés Ville (20:00 Reserva / 21:30 Primera)

Domingo 26 de julio

Sportivo Norte vs. Independiente de Ataliva (11:00 Reserva / 12:30 Primera)

Argentino de Vila vs. Sportivo Libertad de Estación Clucellas (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Deportivo Josefina vs. Brown de San Vicente (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Unión de Sunchales vs. Atlético de Rafaela (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Atlético María Juana vs. Ben Hur (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

(14:00 Reserva / 15:30 Primera) Ferrocarril del Estado vs. Peñarol (14:00 Reserva / 15:30 Primera, sin público visitante)

Argentino Quilmes vs. Deportivo Aldao (15:00 Reserva / 16:30 Primera)

Independiente de San Cristóbal vs. Belgrano de San Antonio (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Juventud Unida vs. Deportivo Susana (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Deportivo Ramona vs. Moreno de Lehmann (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Defensores de Frontera vs. San Martín de Angélica (10:00 Reserva / 11:30 Primera, en cancha de Atlético Esmeralda)

Sportivo Santa Clara vs. La Hidráulica (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Bochófilo Bochazo vs. Florida de Clucellas (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Zenón Pereyra FC vs. Talleres de María Juana (14:30 Reserva / 16:00 Primera)

La programación quedó oficialmente establecida tras la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol, que definió los horarios de una nueva jornada de competencia en las distintas zonas del fútbol regional.