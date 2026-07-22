San Vicente será sede del Torneo Departamental de Newcom de Santa Fe en Movimiento

AtléticoRegionales

El próximo sábado 25 de julio, la localidad de San Vicente recibirá una nueva jornada del programa provincial Santa Fe en Movimiento – Jugadas Mayores, con la realización del Torneo Departamental de Newcom, una propuesta que promueve la actividad física, la integración y el encuentro entre personas mayores.

La competencia se desarrollará desde las 8:30 en el SUM del Club Atlético Brown y contará con la participación de delegaciones provenientes de Frontera, María Juana, Rafaela y San Vicente.

El Newcom, una disciplina adaptada del vóley especialmente pensada para adultos mayores, continúa consolidándose como una actividad que fomenta hábitos saludables, el trabajo en equipo y la participación social.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a acompañar la jornada y alentar a las distintas delegaciones, disfrutando de un encuentro donde el deporte será el protagonista y una herramienta para fortalecer la salud, el compañerismo y la inclusión.

La actividad forma parte del programa Santa Fe en Movimiento, una iniciativa impulsada para promover la práctica deportiva y recreativa en todo el territorio provincial, generando espacios de participación para personas de todas las edades.

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