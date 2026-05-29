Fernando Valinotti anticipó el debut de Talleres en el Torneo Clausura

En una nueva edición de Show Deportivo, dialogamos con Fernando Valinotti, jugador del Club Atlético Talleres de María Juana, quien se refirió al inicio del Torneo Clausura de Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol y al desafío que tendrá el equipo en la primera fecha del certamen.

El conjunto rojiblanco debutará el próximo domingo en el estadio Pedro Molina, donde recibirá a BCAG San Martín de Angélica en un encuentro que marcará el comienzo de una nueva ilusión para Talleres. Durante la entrevista, Valinotti habló sobre la preparación del plantel, el trabajo realizado durante la pretemporada y las expectativas para afrontar un campeonato que se presenta muy competitivo.

Además, el futbolista destacó la importancia de comenzar el torneo con un buen resultado ante su público y remarcó el compromiso del grupo para ser protagonistas a lo largo de la temporada. El plantel llega con entusiasmo y confianza para encarar este nuevo desafío deportivo.

La entrevista fue realizada por Víctor Rinero y Salvador Contarino en Show Deportivo. Escuchá la nota completa y conocé todo lo que dijo Fernando Valinotti en la previa del debut de Talleres frente a BCAG San Martín de Angélica.