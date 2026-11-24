En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, distintas instituciones de María Juana se unen para proponer una jornada de reflexión a través del cine. Este miércoles 25 de noviembre, a las 21 horas, el Cine Club de la Sociedad Italiana proyectará la película Siempre habrá un mañana, con entrada a la gorra.

La iniciativa es impulsada por el Área Mujer de la Comuna de María Juana, la Biblioteca Popular, el SAMCo local, Juanas y el Cine Club de la Sociedad Italiana, en una propuesta que invita a pensar, sensibilizar y generar conciencia sobre la violencia hacia las mujeres.

Siempre habrá un mañana es una película italiana dirigida y protagonizada por Paola Cortellesi, ambientada en la Italia de la posguerra, a comienzos de 1946, en un momento histórico marcado por importantes transformaciones sociales y en vísperas de las primeras elecciones en las que las mujeres pudieron ejercer el derecho al voto.

La historia sigue a una mujer que vive en una sociedad atravesada por el machismo, las desigualdades y la violencia naturalizada dentro de la vida cotidiana. A través de una combinación de drama, comedia y recursos musicales, la película aborda una problemática profunda, construyendo una mirada crítica sobre las relaciones de poder, los mandatos sociales y las dificultades que enfrentaban las mujeres para conquistar su libertad.

Lejos de recurrir únicamente al drama explícito, Cortellesi propone una narración original que utiliza el humor, la música y situaciones cotidianas para exponer una realidad dolorosa y abrir espacio a la reflexión. La obra también pone en valor la solidaridad, la posibilidad de cambiar y la esperanza de un futuro diferente. La película ha sido destacada por la crítica por su particular manera de abordar la violencia de género. El País

La función se realizará este miércoles 25 de noviembre, a las 21 horas, en la Sociedad Italiana de María Juana. La entrada será a la gorra, en una propuesta abierta a toda la comunidad para compartir cine y reflexión en una fecha que invita a reafirmar el compromiso con la eliminación de la violencia hacia las mujeres.