Orgullo santafesino: una escuela de Las Tunas fue la mejor de la provincia en la Copa Climática 2026

La Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada (EESO) N.º 698 “Gobernador Ingeniero Miguel Lifschitz”, de la localidad de Las Tunas, departamento Las Colonias, alcanzó un destacado desempeño en la Copa Climática 2026, una de las competencias educativas sobre cambio climático más importantes de Argentina y América Latina.

El equipo integrado por los estudiantes Martín Techtermann y Anna Donnet, acompañados por la profesora Ivonne Sattler, logró ubicarse en el 16.º puesto entre 910 equipos participantes, convirtiéndose además en la única escuela de la provincia de Santa Fe que alcanzó las semifinales del certamen.

Un proyecto pensado para transformar la comunidad

Bajo el nombre de “Chancho del Monte”, el grupo presentó el proyecto “Eco Estación Climática Comunitaria de Innovación Local para una Zona Resiliente”, una iniciativa que propone generar soluciones concretas frente a los desafíos ambientales que enfrentan las comunidades.

La propuesta busca convertirse en un espacio de referencia para el monitoreo del ambiente, la educación ambiental y el desarrollo de acciones que permitan fortalecer la adaptación al cambio climático a nivel local.

Desde la institución explicaron que el objetivo es transformar la escuela en un verdadero centro de soluciones ambientales, promoviendo la participación de vecinos, estudiantes e instituciones en proyectos de innovación y sostenibilidad.

Una competencia que impulsa a los líderes ambientales del futuro

La Copa Climática es una olimpíada educativa que reúne cada año a jóvenes de distintos puntos de Argentina y de varios países de América Latina para profundizar sus conocimientos sobre el cambio climático, la biodiversidad, las energías renovables, la economía circular y el desarrollo sostenible.

Además de evaluar conocimientos teóricos, la competencia incentiva la elaboración de proyectos que puedan aplicarse en las comunidades, fomentando el trabajo en equipo, la creatividad y el compromiso con los desafíos ambientales del presente y del futuro.

A lo largo de las distintas etapas, los participantes desarrollan propuestas vinculadas con la mitigación del cambio climático, la adaptación a fenómenos extremos, la protección de los ecosistemas y la construcción de comunidades más resilientes.

Un reconocimiento para toda la comunidad educativa

El logro obtenido por la EESO N.º 698 representa un importante reconocimiento para los estudiantes, el cuerpo docente y toda la comunidad de Las Tunas, una pequeña localidad ubicada a pocos kilómetros de San Jerónimo Norte, que logró destacarse entre cientos de instituciones educativas de todo el continente.

El desempeño alcanzado demuestra el potencial de las escuelas del interior santafesino para desarrollar proyectos innovadores con impacto social y ambiental, poniendo en valor el trabajo colaborativo, la investigación y el compromiso de los jóvenes con el cuidado del planeta.

Más allá de la excelente ubicación obtenida en la competencia, el proyecto deja un mensaje claro: las soluciones frente al cambio climático también pueden surgir desde las pequeñas comunidades, cuando la educación, la ciencia y la participación ciudadana trabajan en conjunto.

El reconocimiento obtenido por la escuela de Las Tunas no solo llena de orgullo a la provincia de Santa Fe, sino que también inspira a otras instituciones a involucrarse en iniciativas que promuevan un futuro más sustentable para las próximas generaciones.