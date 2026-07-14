San Jorge recibirá al conferencista internacional Roberto Pérez con una charla abierta sobre la felicidad

En el marco del 5° aniversario de Casa Puente, la ciudad de San Jorge será sede el próximo 28 de julio de una propuesta destinada a la reflexión y el crecimiento personal. Se trata de la conferencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de felicidad?”, que estará a cargo del reconocido conferencista internacional Roberto Pérez.

La actividad fue presentada por Carmen Soria, quien invitó a toda la comunidad a participar de este encuentro especial que buscará abrir un espacio de diálogo sobre el significado de la felicidad y las herramientas para construir una vida con mayor bienestar y propósito.

Roberto Pérez es teólogo, filósofo, especialista en eneagrama, conferencista internacional y Embajador de la Paz. A lo largo de su trayectoria ha brindado charlas y capacitaciones en distintos países, abordando temas relacionados con el desarrollo humano, el autoconocimiento, el liderazgo y las relaciones personales.

La conferencia se desarrollará como parte de las celebraciones por el quinto aniversario de Casa Puente, institución que continúa promoviendo actividades orientadas al crecimiento integral de las personas y al fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Desde la organización destacaron que la invitación está abierta a toda la comunidad, independientemente de la edad o experiencia previa en estas temáticas, ya que será una oportunidad para compartir una jornada de aprendizaje y reflexión.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse con Carmen Soria al teléfono 3406-640846.