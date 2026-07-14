Club Atlético Talleres convoca a Asamblea General Ordinaria para el 28 de julio

La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres de María Juana convocó a sus asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el próximo martes 28 de julio de 2026, a las 20:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la institución.

Durante la reunión se tratarán distintos puntos vinculados a la vida institucional del club y al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2025.

Según el orden del día establecido, se procederá a la lectura y aprobación del acta anterior, luego se pondrán a consideración la Memoria y los Estados Contables, junto con sus notas y anexos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Además, se realizará la elección de dos asociados que tendrán la responsabilidad de suscribir el acta de la Asamblea.

Desde la Comisión Directiva destacaron la importancia de la participación de los socios en este tipo de encuentros, donde se presentan los aspectos institucionales y administrativos del club, fortaleciendo la transparencia y la vida democrática de la entidad.

La convocatoria está dirigida a todos los asociados, quienes podrán formar parte de este importante acto institucional para el futuro del Club Atlético Talleres de María Juana.