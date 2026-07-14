Messi le regaló una camiseta autografiada a una familia argentina que vive en España y ahora palpitan el Mundial desde Europa

Una historia que une la pasión por el fútbol, el orgullo argentino y un recuerdo imborrable fue protagonista en Radio María Juana, donde Silvia Mendoza, oriunda de María Juana y radicada desde hace años en España, compartió cómo vive junto a su familia la apasionante recta final del Mundial 2026.

Además de contar el clima que se respira en el país europeo, Silvia recordó uno de los momentos más especiales que les regaló el fútbol: Lionel Messi les obsequió una camiseta de la Selección Argentina autografiada, un recuerdo de enorme valor sentimental que hoy ocupa un lugar privilegiado en su hogar y que cobra aún más significado en plena Copa del Mundo.

España y Argentina, unidas por la pasión mundialista

Durante la entrevista, Mendoza explicó que en España ya se vive una verdadera fiesta futbolera de cara a la semifinal que disputará la selección local frente a Francia. En bares, plazas y hogares, la ilusión de los españoles crece con la esperanza de alcanzar una nueva final mundialista.

Pero el corazón de Silvia también late por la Albiceleste. La comunidad argentina residente en distintas ciudades españolas comenzó a organizar reuniones para seguir el encuentro entre Argentina e Inglaterra, una semifinal que mantiene en vilo a miles de compatriotas que, aun lejos del país, conservan intacta la pasión por la camiseta celeste y blanca.

Un Mundial que se disfruta desde el otro lado del océano

Silvia destacó que uno de los aspectos más lindos de esta Copa del Mundo es el ambiente de convivencia entre hinchas de diferentes nacionalidades, donde el fútbol se transforma en un lenguaje común y en una oportunidad para compartir emociones.

Mientras España sueña con avanzar y Argentina busca otro paso hacia el título, muchos ya imaginan una final histórica entre ambas selecciones, un escenario que llenaría de emoción a quienes, como Silvia y su familia, viven con un pie en Europa y el corazón siempre cerca de su tierra natal.

La entrevista permitió conocer cómo una familia de María Juana vive el Mundial desde España, disfrutando cada partido con la emoción de representar sus raíces y con un tesoro muy especial en casa: la camiseta autografiada que Lionel Messi les regaló y que se convirtió en un símbolo del amor por la Selección Argentina.