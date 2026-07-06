Cine Club Sociedad Italiana presenta una de las películas más esperadas del año: “El Diablo Viste a la Moda 2”

Los amantes del séptimo arte tendrán una cita imperdible este viernes 10 de julio, cuando el Cine Club de Sociedad Italiana de María Juana proyecte una de las secuelas más esperadas de los últimos años: “El Diablo Viste a la Moda 2”, continuación del exitoso filme que marcó a toda una generación desde su estreno en 2006.

La función comenzará a las 21:30 horas en la sala de Sociedad Italiana, que contará con ambiente calefaccionado para que el público pueda disfrutar de una noche de cine con total comodidad.

El regreso de Miranda Priestly

Dirigida nuevamente por David Frankel, la película reúne al elenco que convirtió a la primera entrega en un verdadero clásico contemporáneo. Meryl Streep vuelve a interpretar a la implacable Miranda Priestly, acompañada por Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Además, se incorporan reconocidos actores como Kenneth Branagh, Justin Theroux, Lucy Liu y Simone Ashley.

En esta nueva historia, Miranda Priestly enfrenta uno de los mayores desafíos de su carrera mientras el mundo de los medios gráficos atraviesa una profunda crisis. En ese contexto, deberá competir por los ingresos publicitarios con Emily Charlton, su ex asistente, quien ahora ocupa un importante cargo ejecutivo en una empresa rival. Al mismo tiempo, Miranda comienza a considerar la posibilidad de retirarse, lo que suma nuevos conflictos y emociones a la trama.

Con una duración de 120 minutos, la película combina drama y comedia, manteniendo el estilo elegante, irónico y sofisticado que convirtió a la primera entrega en un fenómeno mundial. La clasificación es apta para mayores de 13 años.

La secuela ha recibido críticas positivas por parte de la prensa especializada. El diario español El Periódico la calificó como una producción “inteligente y afilada como sátira del mundo de los medios de comunicación”, mientras que el portal Kinótico destacó el trabajo del elenco y consideró que supera ampliamente las expectativas generadas tras tantos años de espera.

Entradas

Entrada general: $5.000

$5.000 Socios: $4.000

Desde el Cine Club de Sociedad Italiana invitan a toda la comunidad a disfrutar de una nueva noche de cine en pantalla grande, con una producción que promete reencontrar al público con personajes inolvidables y una historia que vuelve a adentrarse en el competitivo universo de la moda, los medios de comunicación y las relaciones personales.