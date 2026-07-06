María Juana se prepara para vivir una nueva fiesta del automovilismo con la 4.ª fecha del Turismo del Centro Santafesino

El rugir de los motores volverá a sentirse con fuerza en María Juana. Este miércoles 8 y jueves 9 de julio, el Autódromo “Atilio Serre” será escenario de la 4.ª fecha del Turismo del Centro Santafesino, una competencia que reunirá a pilotos, equipos y fanáticos del deporte motor de distintos puntos de la provincia y la región.

Como sucede en cada presentación del campeonato, se espera un gran espectáculo en pista, con carreras que prometen velocidad, maniobras al límite y una intensa lucha por los principales puestos en cada una de las categorías.

La programación contará con la presencia de los siempre competitivos Buggy Renault, una de las divisionales más tradicionales y convocantes del certamen, además de la Fórmula Renault Santafesina, categoría escuela por excelencia que continúa formando a las futuras promesas del automovilismo regional.

A ellas se sumarán cinco categorías de karting, disciplina que año tras año gana protagonismo y se convierte en una de las principales atracciones para el público. La destreza de los pilotos, la paridad mecánica y las competencias rueda a rueda hacen que cada final sea un verdadero espectáculo para los amantes de la velocidad.

El Turismo del Centro Santafesino se ha consolidado como uno de los campeonatos más importantes del automovilismo zonal, destacándose por la gran cantidad de pilotos participantes, la competitividad de sus categorías y el permanente acompañamiento de familias y aficionados que siguen cada fecha del calendario.

Además de la actividad deportiva, el evento representa un importante movimiento para la localidad, con la llegada de delegaciones, equipos y visitantes que generan un importante flujo de personas durante todo el fin de semana largo, beneficiando también a la actividad comercial y gastronómica de María Juana.

El Autódromo “Atilio Serre”, reconocido por sus excelentes instalaciones y por el trabajo permanente de la subcomisión de automovilismo y del Club Atlético María Juana, volverá a vestirse de gala para recibir una nueva jornada de competencia en un escenario que ya es un clásico dentro del calendario del Turismo del Centro Santafesino.

Con entrada abierta para disfrutar de dos jornadas a pura velocidad, la organización invita a toda la comunidad y a los fanáticos del deporte motor a acompañar esta nueva fecha del campeonato, que promete ofrecer un espectáculo cargado de emoción, adrenalina y el inconfundible clima fierrero que caracteriza al automovilismo regional.