Atlético María Juana es el campeón del Torneo Apertura de ACBOS: venció a Atlético Sastre y volvió a gritar campeón después de 15 años

El Club Atlético María Juana escribió una de las páginas más importantes de su historia deportiva al consagrarse campeón del Torneo Apertura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS). En un emocionante tercer y decisivo partido de la serie final, el conjunto dirigido por Matías Fontanesi derrotó como visitante a Atlético Sastre por 61 a 54, selló la serie por 2 a 1 y volvió a levantar un título después de 15 años.

La consagración tuvo un sabor especial para el “Chupa”, que logró tomarse revancha de la final del Torneo Clausura de la temporada pasada, cuando justamente había caído ante la “AKD”. Esta vez, en un colmado Estadio “29 de Mayo” y con más de un centenar de hinchas que viajaron desde María Juana para acompañar al equipo, la historia fue diferente y el festejo terminó siendo albiceleste.

Un partido digno de una final

Como todo clásico decisivo, el encuentro fue intenso, parejo y cargado de tensión desde el salto inicial. El conjunto local comenzó mejor y logró imponerse en el primer cuarto, aprovechando su efectividad ofensiva para cerrar los primeros diez minutos con ventaja de 19 a 15.

Sin embargo, Atlético María Juana reaccionó en el segundo período mostrando su mejor versión. Con una defensa sólida y mayor fluidez en ataque, el equipo de Fontanesi revirtió el marcador gracias a un parcial de 24 a 13, llegando al descanso largo con una ventaja de siete puntos (39-32) que comenzaba a inclinar el trámite a su favor.

En el tercer cuarto, Atlético Sastre volvió decidido a cambiar la historia. Con conversiones desde el perímetro de Ávila, Aimaretti e Ignacio Ferrari, el conjunto dirigido por Diego Ferrari recortó diferencias y volvió a meterse de lleno en el partido, aunque María Juana respondió cada intento de remontada manteniendo la calma y sosteniendo la ventaja.

Los últimos diez minutos fueron una verdadera batalla deportiva. El “Chupa” mostró personalidad en los momentos decisivos, defendió con inteligencia y aprovechó los errores del conjunto local para administrar la diferencia hasta el cierre. La chicharra final desató una explosión de alegría entre jugadores, cuerpo técnico e hinchas, que celebraron un campeonato largamente esperado.

Brandolín, la gran figura de la final

El gran protagonista de la noche fue Bautista Brandolín, quien volvió a demostrar toda su jerarquía anotando 19 puntos, convirtiéndose en el máximo goleador del partido y siendo distinguido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la serie final gracias a su sobresaliente rendimiento.

También fueron importantes los aportes de Pautasso, con 11 puntos, y Vicario, que sumó 10 unidades, en un equipo que mostró carácter colectivo para quedarse con el campeonato.

Un título que corta una larga espera

La conquista representa mucho más que un campeonato para Atlético María Juana. Significa el final de una sequía de 15 años sin títulos en el básquet de primera división y premia el trabajo realizado por jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y colaboradores que apostaron por un proyecto deportivo que hoy alcanza su máxima recompensa.

Además, el equipo logró revertir una final muy exigente luego de haber igualado la serie en el segundo juego y viajar a Sastre con la obligación de ganar en un escenario siempre complicado. La respuesta fue contundente: personalidad, sacrificio y un básquet de alto nivel para conquistar el Oeste Santafesino.

Síntesis

Atlético Sastre (54): Ávila (10), Ignacio Ferrari (7), Melastro (4), Vaudagna, Paschetto (5), Broda, Matías Ferrari, Aimaretti (11), Benítez Ruesta (9), Ramos, Córsico, Funes (8) y Cúnico.

DT: Diego Ferrari.

Atlético María Juana (61): Gerbaldo, Marelli (4), Rodríguez, Astulfi Boglic (7), Vicario (10), Cornalis (4), Bautista Brandolín (19), Rassetto, Schipper, Andereggen (2), Pautasso (11) y Vivas (4).

DT: Matías Fontanesi.

Parciales: 19-15, 13-24 (32-39), 17-9 y 5-13 (22-22).

Con este triunfo, Atlético María Juana vuelve a escribir su nombre en la historia grande del básquet del Oeste Santafesino. Un título que quedará grabado en la memoria de toda la familia albiceleste y que premia la perseverancia de un equipo que nunca dejó de creer. Después de 15 años de espera, el “Chupa” volvió a tocar la gloria y celebró, una vez más, ser el mejor del Oeste.