Un misterioso hongo descubierto en Asia desconcierta a la ciencia: provoca alucinaciones casi idénticas en todas las personas que lo consumen

Un hongo silvestre recientemente identificado en los bosques de Asia Oriental está despertando un enorme interés entre científicos de todo el mundo por un efecto tan inusual como desconcertante: quienes lo consumen insuficientemente cocido aseguran ver pequeñas figuras humanas caminando a su alrededor durante horas e incluso días.

La especie, denominada Lanmaoa asiatica, es apreciada en algunas regiones como un alimento tradicional por su sabor. Sin embargo, cada temporada de recolección también es responsable de numerosos ingresos hospitalarios debido a sus sorprendentes efectos sobre el cerebro humano.

Un mismo tipo de alucinación en casi todos los casos

Lo que más llama la atención de los investigadores es que las experiencias alucinatorias son extraordinariamente similares entre distintos pacientes.

A diferencia de sustancias psicodélicas como la psilocibina, el LSD o la mescalina, cuyos efectos varían ampliamente según la persona, el contexto y la dosis, el Lanmaoa asiatica produciría un patrón muy específico: los afectados describen la presencia de pequeños seres humanos, similares a duendes o diminutas personas, que caminan por el piso, trepan por las paredes, se esconden entre los muebles o incluso aparecen sobre la mesa mientras comen.

Estas alucinaciones pueden mantenerse entre 24 y 72 horas, motivo por el cual cientos de personas requieren atención médica durante la temporada de verano en las zonas donde crece naturalmente este hongo.

La ciencia busca descubrir el compuesto responsable

Actualmente, equipos de investigación trabajan en la secuenciación del genoma del hongo con el objetivo de identificar la sustancia responsable de este extraño fenómeno.

Los primeros análisis indican que el compuesto activo sería completamente diferente de las sustancias alucinógenas conocidas hasta el momento.

Si esta hipótesis se confirma, significaría el descubrimiento de una nueva familia de compuestos capaces de modificar la percepción humana mediante mecanismos todavía desconocidos para la neurociencia.

¿Qué son las alucinaciones liliputienses?

El fenómeno observado recibe el nombre de alucinaciones liliputienses, un término médico utilizado desde hace más de un siglo para describir la percepción de personas, animales u objetos extremadamente pequeños.

El nombre proviene de Lilliput, la isla imaginaria creada por el escritor irlandés Jonathan Swift en la novela Los viajes de Gulliver, donde habitaban diminutos seres humanos.

Aunque estas alucinaciones son poco frecuentes, pueden aparecer en diversas enfermedades neurológicas, algunos trastornos psiquiátricos, intoxicaciones por medicamentos, consumo de sustancias y, en casos muy raros, durante episodios de fiebre elevada.

Hasta ahora, los científicos nunca habían encontrado una sustancia natural capaz de provocarlas de forma tan consistente.

Un posible avance para la neurología

Más allá de la curiosidad que despierta este hongo, los investigadores consideran que su estudio podría aportar información muy valiosa sobre el funcionamiento del cerebro.

Comprender cómo una única molécula es capaz de generar siempre el mismo tipo de percepción podría ayudar a explicar los mecanismos cerebrales involucrados en las alucinaciones y otras alteraciones de la conciencia.

Incluso algunos especialistas creen que este conocimiento podría abrir nuevas líneas de investigación para el tratamiento de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, siempre que se logre aislar el compuesto y estudiar sus efectos en condiciones controladas.

¿Por qué aparecen estas figuras diminutas?

Las teorías actuales apuntan a que el compuesto actuaría sobre regiones específicas del cerebro encargadas de integrar la información visual y espacial.

Diversos estudios en neurociencias han demostrado que las alucinaciones no son simplemente “imágenes falsas”, sino el resultado de una actividad cerebral organizada que altera la interpretación de los estímulos reales.

En este caso, la repetición casi idéntica del fenómeno sugiere que el hongo estaría activando un circuito cerebral muy específico, algo que hasta ahora resulta excepcional en la naturaleza.

Precaución: un hongo potencialmente peligroso

Los expertos recuerdan que nunca debe consumirse un hongo silvestre sin una identificación precisa, ya que muchas especies contienen toxinas capaces de producir daños neurológicos, insuficiencia hepática e incluso la muerte.

Además, el hecho de que una especie sea considerada comestible no significa que pueda ingerirse de cualquier manera. En el caso de Lanmaoa asiatica, las investigaciones indican que una cocción insuficiente favorecería la aparición de los efectos tóxicos responsables de las alucinaciones.

Los especialistas insisten en que este tipo de hongos no debe utilizarse con fines recreativos y que cualquier intoxicación requiere atención médica inmediata.

Un descubrimiento que podría cambiar la neurociencia

El estudio de Lanmaoa asiatica representa uno de los descubrimientos más llamativos de los últimos años en el campo de la micología y las neurociencias. Si los investigadores logran identificar el compuesto responsable de estas peculiares alucinaciones, no solo estarán describiendo una nueva sustancia natural, sino que también podrían obtener una herramienta inédita para comprender cómo el cerebro construye la realidad y por qué, en determinadas circunstancias, puede hacer que una persona vea un mundo poblado de diminutos personajes que solo existen en su propia percepción.

Nota: Aunque los efectos descriptos están siendo investigados, la evidencia científica sobre el compuesto responsable y sus posibles aplicaciones médicas aún es preliminar. Será necesario que los estudios sean revisados por la comunidad científica antes de extraer conclusiones definitivas.