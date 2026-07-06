Liga Rafaelina de Fútbol: así se jugará una nueva fecha del fin de semana

La Liga Rafaelina de Fútbol confirmó la programación correspondiente a un nuevo fin de semana de competencia para las Divisiones Superiores, con partidos que se disputarán entre el miércoles 8 y el domingo 12 de julio, tanto en Primera A como en Primera B.

La actividad comenzará el miércoles con el encuentro entre Ben Hur y Argentino Quilmes, continuará durante el feriado del 9 de Julio con el duelo entre Sportivo Libertad Estación Clucellas y Sportivo Norte, y seguirá el viernes con el compromiso entre Independiente de Ataliva y 9 de Julio.

El sábado será el turno del choque entre Brown de San Vicente y Unión de Sunchales, mientras que el grueso de la fecha se disputará el domingo, con partidos en las categorías Primera A y Primera B.

Para los equipos de la región, uno de los encuentros más destacados será el que protagonizará Club Atlético María Juana, que visitará a Atlético de Rafaela por la 16.ª fecha del Torneo Apertura de Primera A, buscando sumar puntos importantes en la recta final del certamen.

En tanto, por la 5.ª fecha del Torneo Clausura de Primera B – Zona Sur, Club Atlético Talleres de María Juana afrontará un exigente compromiso como visitante frente a Bochófilo Bochazo, en busca de seguir siendo protagonista en el campeonato.

Programación

Miércoles 8 de julio

Ben Hur vs. Argentino Quilmes (20:00 Reserva y 21:30 Primera)

Jueves 9 de julio

Sportivo Libertad Estación Clucellas vs. Sportivo Norte (14:00 Reserva y 15:30 Primera)

Viernes 10 de julio

Independiente de Ataliva vs. 9 de Julio (20:30 Reserva y 22:00 Primera)

Sábado 11 de julio

Brown de San Vicente vs. Unión de Sunchales (14:00 Reserva y 15:30 Primera)

Primera A – 16.ª fecha (Domingo)

Sportivo Roca vs. Argentino de Vila

Deportivo Tacural vs. Deportivo Josefina

Atlético de Rafaela vs. Atlético María Juana

Libertad de Sunchales vs. Ferrocarril del Estado

Peñarol vs. Deportivo Aldao

Horarios: 14:00 Reserva | 15:30 Primera.

Primera B – 5.ª fecha del Clausura

Zona Norte

Deportivo Bella Italia vs. Deportivo Susana

Independiente San Cristóbal vs. Tiro Federal de Moisés Ville

Juventud Unida vs. Moreno de Lehmann

Argentino de Humberto vs. Deportivo Ramona

Zona Sur

Zenón Pereyra vs. La Trucha FC

Sportivo Santa Clara vs. San Martín de Angélica

Bochófilo Bochazo vs. Talleres de María Juana

Florida de Clucellas vs. La Hidráulica

Horarios: 14:00 Reserva | 15:30 Primera.

Con varios encuentros de gran atractivo y puntos importantes en juego, la Liga Rafaelina afrontará un nuevo fin de semana de competencia que promete emociones tanto en la máxima categoría como en el ascenso, donde los equipos buscarán seguir sumando para cumplir sus objetivos deportivos.