Liga Rafaelina de Fútbol: así se jugará una nueva fecha del fin de semana

La Liga Rafaelina de Fútbol confirmó la programación correspondiente a un nuevo fin de semana de competencia para las Divisiones Superiores, con partidos que se disputarán entre el miércoles 8 y el domingo 12 de julio, tanto en Primera A como en Primera B.
La actividad comenzará el miércoles con el encuentro entre Ben Hur y Argentino Quilmes, continuará durante el feriado del 9 de Julio con el duelo entre Sportivo Libertad Estación Clucellas y Sportivo Norte, y seguirá el viernes con el compromiso entre Independiente de Ataliva y 9 de Julio.
El sábado será el turno del choque entre Brown de San Vicente y Unión de Sunchales, mientras que el grueso de la fecha se disputará el domingo, con partidos en las categorías Primera A y Primera B.
Para los equipos de la región, uno de los encuentros más destacados será el que protagonizará Club Atlético María Juana, que visitará a Atlético de Rafaela por la 16.ª fecha del Torneo Apertura de Primera A, buscando sumar puntos importantes en la recta final del certamen.
En tanto, por la 5.ª fecha del Torneo Clausura de Primera B – Zona Sur, Club Atlético Talleres de María Juana afrontará un exigente compromiso como visitante frente a Bochófilo Bochazo, en busca de seguir siendo protagonista en el campeonato.
Programación
Miércoles 8 de julio
- Ben Hur vs. Argentino Quilmes (20:00 Reserva y 21:30 Primera)
Jueves 9 de julio
- Sportivo Libertad Estación Clucellas vs. Sportivo Norte (14:00 Reserva y 15:30 Primera)
Viernes 10 de julio
- Independiente de Ataliva vs. 9 de Julio (20:30 Reserva y 22:00 Primera)
Sábado 11 de julio
- Brown de San Vicente vs. Unión de Sunchales (14:00 Reserva y 15:30 Primera)
Primera A – 16.ª fecha (Domingo)
- Sportivo Roca vs. Argentino de Vila
- Deportivo Tacural vs. Deportivo Josefina
- Atlético de Rafaela vs. Atlético María Juana
- Libertad de Sunchales vs. Ferrocarril del Estado
- Peñarol vs. Deportivo Aldao
Horarios: 14:00 Reserva | 15:30 Primera.
Primera B – 5.ª fecha del Clausura
Zona Norte
- Deportivo Bella Italia vs. Deportivo Susana
- Independiente San Cristóbal vs. Tiro Federal de Moisés Ville
- Juventud Unida vs. Moreno de Lehmann
- Argentino de Humberto vs. Deportivo Ramona
Zona Sur
- Zenón Pereyra vs. La Trucha FC
- Sportivo Santa Clara vs. San Martín de Angélica
- Bochófilo Bochazo vs. Talleres de María Juana
- Florida de Clucellas vs. La Hidráulica
Horarios: 14:00 Reserva | 15:30 Primera.
Con varios encuentros de gran atractivo y puntos importantes en juego, la Liga Rafaelina afrontará un nuevo fin de semana de competencia que promete emociones tanto en la máxima categoría como en el ascenso, donde los equipos buscarán seguir sumando para cumplir sus objetivos deportivos.