Maribel Gamboa destacó gestiones junto al senador Alcides Calvo y avances en el SAMCo de Garibaldi

La presidenta comunal de Garibaldi, Maribel Gamboa, visitó los estudios de la radio donde compartió detalles sobre la reciente reunión mantenida con el senador provincial Alcides Calvo y abordó temas clave para el desarrollo de la localidad.

Durante la charla, Gamboa remarcó la importancia del encuentro con el legislador, en el que se analizaron distintas gestiones y proyectos en marcha, con el objetivo de seguir fortaleciendo el crecimiento de Garibaldi y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Uno de los puntos centrales fue la obra del SAMCo local, una infraestructura fundamental para la atención de la salud en la comunidad. En este sentido, la presidenta comunal destacó los avances y el acompañamiento recibido para continuar con los trabajos, subrayando la relevancia de contar con un espacio adecuado y equipado para brindar mejores servicios sanitarios.

De esta manera, desde la comuna se continúa trabajando de manera articulada con autoridades provinciales para impulsar obras y acciones que impacten positivamente en la vida diaria de los vecinos.