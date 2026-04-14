Bomberos Voluntarios de María Juana lanzan su tradicional locro solidario

En la mañana de la radio, dialogamos con Gabriel Chipriani, integrante de la Asociación de Bomberos Voluntarios de María Juana, quien brindó detalles sobre la ya clásica venta de locro que la institución organiza para el próximo 1 de mayo Día del Trabajador.

Como cada año, los bomberos invitan a la comunidad a sumarse a esta propuesta solidaria, que tiene como objetivo recaudar fondos para el cuartel. El locro, una de las comidas más tradicionales de la fecha, tendrá un valor de $10.000 por porción y podrá encargarse con anticipación a los integrantes del cuerpo activo.

Chipriani destacó la importancia del acompañamiento de la comunidad en este tipo de iniciativas, que permiten sostener el funcionamiento diario de la institución y continuar brindando un servicio esencial para toda la localidad.

Desde la organización remarcaron que se trata de una excelente oportunidad para colaborar y, al mismo tiempo, disfrutar de un plato típico bien argentino en una jornada tan significativa.