Invitan a participar de una peregrinación a Montevideo en septiembre

En la mañana de la radio, dialogamos con Anabelia Frandino, quien brindó detalles sobre una propuesta muy especial en el marco del Año Jubilar Franciscano: una peregrinación al Santuario de Madre Francisca Rubatto, en Montevideo.

El viaje está previsto para los días 11, 12 y 13 de septiembre, y representa una oportunidad única para vivir una experiencia de fe, encuentro y espiritualidad en uno de los lugares más significativos vinculados a la vida de Madre Rubatto. La iniciativa está abierta a toda la comunidad, por lo que se espera una importante convocatoria de fieles de la región.

Además, se informó que este lunes 13 de abril a las 13:30 horas se realizará una reunión informativa en la Escuela N° 1066 “Santa María de los Ángeles”, donde se brindarán más detalles sobre el itinerario, costos y modalidad de inscripción.

Quienes deseen sumarse o recibir más información pueden acercarse a la reunión o comunicarse con los organizadores. La propuesta se presenta como una valiosa oportunidad para compartir un viaje de fe y reflexión en comunidad.