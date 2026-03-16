Cine Club Sociedad Italiana y Pueblo Vivo presentan el documental “La Zorra y la Pampa” con la presencia de uno de sus directores

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En el marco del ciclo de cine urgente, Pueblo Vivo María Juana y Cine Club Sociedad Italiana invitan a la proyección del documental “La Zorra y la Pampa”, una propuesta cinematográfica que contará con la presencia de uno de sus directores. La función se realizará el lunes 23 de marzo a las 20:30 horas, con modalidad de entrada a la gorra, permitiendo que el público pueda colaborar de manera voluntaria.

El film, dirigido por Leandro Rovere y Nacho Sánchez Ordóñez, relata la singular travesía de un dúo de cineastas que construye una zorra ferroviaria para recorrer y retratar una región donde el tren de pasajeros quedó prácticamente en ruinas: la pampa húmeda argentina.

A lo largo de más de 390 kilómetros de recorrido, más de noventa personas participaron de esta experiencia colectiva que hizo avanzar la zorra por distintas localidades. Entre ellos se encuentran ferroviarios, artistas, activistas y vecinos, desde el ingeniero mecánico Jorge Mario Gil, quien modeló la pieza en su taller Metalum, hasta los organizadores de la “Fiesta de la Zorra” en la pequeña localidad de Espora, además de la reconocida escritora Diana Bellesi y distintos representantes de la cultura regional.

La producción del documental contó con el apoyo de instituciones como Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Fondo Nacional de las Artes, el programa Espacio Santafesino, además del respaldo de entidades culturales de la provincia de Santa Fe.

La propuesta busca acercar al público una historia cargada de identidad, memoria y paisaje, en una experiencia que combina cine, cultura y encuentro comunitario en María Juana.

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