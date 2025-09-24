Cine Sociedad Italiana proyecta el documental “Discurso de odio: orígenes y consecuencias”

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Osvaldo “Vadi” Ferrato, referente del Cine Sociedad Italiana, quien brindó detalles sobre la proyección que tendrá lugar esta noche en el marco del Ciclo Cine Urgente, organizado junto a la Mesa Intersectorial de la Comuna de María Juana.

La función será este miércoles 24 de septiembre a las 20:30 hs, con entrada a la gorra, y presentará el documental “Discurso de odio: orígenes y consecuencias”, dirigido por Daniel Feierstein y Ana Cacopardo.

El especial busca indagar cómo circula el odio en nuestra sociedad, desde la práctica cotidiana hasta los gestos, palabras y miradas que se entrelazan en la esfera pública, especialmente a través de las redes sociales. Con la conducción de Ana Cacopardo, el film analiza el entramado social que habilita el crecimiento de estos discursos y cuenta con la participación de destacados especialistas como Micaela Cuesta (UNSAM), Fernanda Ruiz (convergencia de medios), Esteban Rodríguez Alzueta (UNQui) y el propio Daniel Feierstein, investigador del CONICET y director del Centro de Estudios sobre Genocidio.

Feierstein advierte que la proliferación de los discursos de odio se relaciona con la pobreza, la inequidad y la frustración personal, problemáticas que encuentran terreno fértil en la sociedad actual. El documental interpela con preguntas claves: ¿Qué son y qué no son los discursos de odio? ¿Quiénes los impulsan? ¿Cómo circulan en la vida cotidiana y en las redes sociales? ¿Qué frenos pueden imponerse para evitar su avance?

La invitación es abierta a toda la comunidad para participar de esta proyección que busca generar conciencia y debate sobre un tema urgente y profundamente vigente.

