El lugar donde vivimos influye mucho más de lo que imaginamos en nuestra salud física y emocional. La presencia de árboles, la vegetación en las calles y la posibilidad de acceder a plazas y parques cercanos no solamente mejoran el paisaje urbano, sino que también pueden contribuir a reducir el estrés, favorecer el descanso y mejorar la calidad de vida. En ese contexto, una propuesta de urbanismo saludable conocida como la regla 3-30-300 pone el foco en la importancia de incorporar la naturaleza a nuestra vida cotidiana.

La iniciativa fue impulsada por el especialista en silvicultura urbana Cecil Konijnendijk y propone tres condiciones que deberían cumplir los barrios y las ciudades para favorecer el bienestar de sus habitantes.

¿En qué consiste la regla 3-30-300?

El concepto establece tres objetivos:

3 árboles a la vista: cada persona debería poder observar al menos tres árboles desde la ventana de su vivienda, lugar de trabajo o escuela. Tener vegetación cerca permite mantener un contacto cotidiano con la naturaleza, incluso sin salir de casa.

cada persona debería poder observar al menos tres árboles desde la ventana de su vivienda, lugar de trabajo o escuela. Tener vegetación cerca permite mantener un contacto cotidiano con la naturaleza, incluso sin salir de casa. 30% de cobertura vegetal: los barrios deberían contar con una cobertura de árboles que alcance al menos el 30% de su superficie. Esto contribuye a generar sombra, disminuir las temperaturas, mejorar el ambiente y reducir algunos efectos de la contaminación.

los barrios deberían contar con una cobertura de árboles que alcance al menos el 30% de su superficie. Esto contribuye a generar sombra, disminuir las temperaturas, mejorar el ambiente y reducir algunos efectos de la contaminación. 300 metros hasta un espacio verde: cada habitante debería tener un parque, plaza o espacio verde público a una distancia máxima de 300 metros de su vivienda, para poder acceder fácilmente a un lugar de recreación, descanso y actividad física.

La propuesta busca que el contacto con la naturaleza no sea algo ocasional, reservado para quienes viven cerca de grandes parques o pueden trasladarse hasta ellos, sino una posibilidad integrada a la vida diaria.

Qué dicen las investigaciones sobre los espacios verdes

Distintos estudios científicos encontraron asociaciones entre la presencia de vegetación en los entornos residenciales y mejores indicadores de salud mental.

Una investigación publicada en 2022 en la revista Environmental Research, realizada por especialistas del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), analizó a más de 3.100 personas y evaluó la relación entre la regla 3-30-300 y la salud mental.

Los resultados mostraron que vivir en entornos con mayor presencia de vegetación estaba asociado con una mejor salud mental, un menor consumo de medicamentos tranquilizantes o antidepresivos y menos consultas a profesionales de salud mental.

Además, los investigadores observaron que quienes cumplían con los indicadores de la regla presentaban algunos resultados favorables en materia de bienestar psicológico.

Investigaciones posteriores también analizaron la relación entre los árboles, el descanso y el estrés. Un estudio publicado en octubre de 2026 en el Journal of Environmental Management, realizado en la ciudad francesa de Aix-en-Provence, encontró asociaciones entre una mayor presencia de árboles y mejores indicadores de salud mental, menor estrés y mejor calidad del sueño. Sin embargo, sus autores señalaron que todavía no existe evidencia concluyente sobre los beneficios de cumplir integralmente los tres componentes de la regla.

Mucho más que una cuestión estética

Los árboles y los espacios verdes cumplen funciones ambientales fundamentales. Proporcionan sombra, ayudan a regular la temperatura, contribuyen a disminuir el efecto de las islas de calor y favorecen la biodiversidad urbana.

Pero también tienen un impacto en nuestras actividades cotidianas. Una plaza cercana puede convertirse en un lugar para caminar, hacer ejercicio, compartir tiempo con otras personas o simplemente descansar al aire libre.

La posibilidad de observar árboles desde una ventana, escuchar el canto de los pájaros o recorrer una calle arbolada también puede ofrecer pequeños momentos de desconexión frente al ritmo cotidiano.

Por eso, la planificación de las ciudades y localidades no debería contemplar solamente las viviendas, las calles y los servicios, sino también la distribución y el mantenimiento de los espacios verdes.

El bienestar también se construye desde el barrio

La regla 3-30-300 invita a mirar de otra manera el lugar donde vivimos. Propone preguntarnos cuántos árboles podemos ver desde nuestra casa, qué cantidad de vegetación tiene nuestro barrio y a qué distancia contamos con una plaza o un parque.

En localidades como María Juana, donde los espacios públicos, las plazas y el arbolado forman parte del paisaje cotidiano, estos conceptos permiten reflexionar sobre la importancia de cuidar los árboles existentes, incorporar nuevas especies y garantizar que todos los vecinos puedan disfrutar de espacios verdes.

No se trata solamente de embellecer una localidad. Se trata de comprender que un entorno más verde también puede ser un entorno más saludable, donde la naturaleza forme parte de la vida diaria y contribuya al bienestar de toda la comunidad.