En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Soledad Poratti, profesora de Formación Ética de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 380 de María Juana, quien brindó detalles sobre la capacitación de educación vial que se realizará este miércoles 18 de noviembre, a partir de las 18 horas, en las instalaciones de la institución.

El encuentro, denominado “Vida en Marcha G: Educación Vial en el agro”, tendrá lugar en Mitre 741 y estará destinado a promover buenas prácticas en el uso, la conducción y la circulación de maquinaria agrícola, una temática de especial importancia para las comunidades vinculadas a la actividad agropecuaria.

La propuesta nació como un proyecto educativo de los alumnos de 6° año de la Escuela Técnica 380, coordinados por Soledad Poratti, en el marco de la materia Ética Profesional. La iniciativa surgió de la necesidad de trabajar sobre la seguridad vial en el ámbito rural y generar herramientas de formación para quienes buscan obtener la Licencia de Conducir Clase G, que habilita para manejar maquinaria agrícola.

El proyecto fue presentado el pasado 9 de septiembre en la Feria de Comunidades de Aprendizaje y, a partir del interés generado, la institución avanzó en un trabajo conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y el Ministerio de Educación.

Uno de los objetivos es que la escuela pueda convertirse en un espacio de capacitación teórica para aspirantes a obtener esta licencia, con la posibilidad de transformarse en la primera escuela agrotécnica de la provincia de Santa Fe en desarrollar una propuesta de estas características.

La jornada de este miércoles permitirá profundizar conocimientos, intercambiar experiencias y generar conciencia sobre la importancia de una circulación responsable, tanto en caminos rurales como en rutas donde conviven automóviles, tractores y otros equipos agrícolas.

Desde la institución invitan a la comunidad a participar de esta capacitación, que busca vincular la educación con una problemática concreta del territorio y contribuir a la prevención de siniestros viales.